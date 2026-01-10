俳優の石田ひかりさん（53）が9日、東京ミッドタウン日比谷で行われた、『美しく生きる』のシンポジウム オープニングトークイベントに登場。夫の実家がお寺だという石田さんのお正月の過ごし方や、16年続けてきたお弁当作りなどについて話しました。お正月の過ごし方について石田さんは「夫の実家が三重の寺になります。毎年、帰れるときは年末年始は寺に帰り、ちょこちょこと寺の行事を手伝いに寺に帰っている人生になりましたね