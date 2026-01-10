NY株式9日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均49504.07（+237.96+0.48%） S＆P5006966.28（+44.82+0.65%） ナスダック23671.35（+191.33+0.81%） CME日経平均先物53705（大証終比：+1625+3.03%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反発。取引開始前に米雇用統計が公表されたが、米株式市場はポジティブな反応を見せていた。非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は５．０万人増と予想を下回