米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28） 米2年債 3.532（+0.044） 米10年債4.165（-0.002） 米30年債4.816（-0.020） 期待インフレ率2.280（+0.007） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは前日付近での振幅が続いた一方、政策金利に敏感な２年債は上昇。この日発表の米雇用統計を受けて、今月のＦＯＭＣでの利下げ期待が完全に後退した。 ただ、概ね市場の金融