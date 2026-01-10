京都の一角には、江戸時代、物売りが足を踏み入れた途端に声をひそめる横丁があったという。また、幕府の重要な役職でもあり絶大な権力を誇る京都所司代が、風呂敷包一つを背負った男に慌てて馬を降り、礼を取るという奇妙な光景が見られることもあった。その背景にあったのが、「貧乏だが、位だけは高い」という公家社会の存在である。【写真を見る】「豆腐売り」が声をひそめたワケ2022年に亡くなった文明史家・渡辺京二