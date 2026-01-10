【ワシントン＝木瀬武】９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２３７・９６ドル高の４万９５０４・０７ドルとなり、終値として最高値を更新した。値上がりは２営業日連続。米労働省がこの日発表した２０２５年１２月の雇用統計で、労働市場の減速は緩やかで景気は底堅く推移していると受け止められ、消費関連などの銘柄が買われた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１９１・３