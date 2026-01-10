昨年12月28日（日）に開幕した第104回全国高校サッカー選手権大会の海外配信が決定！1月10日（土）に開催される準決勝はタイでライブ配信され、1月12日（月）の決勝は、タイとベトナムで配信される。史上初めて海外配信された前回大会は、決勝がタイでライブ配信された。今回は初めて準決勝のライブ配信が実現。海外配信に関して、日本サッカー協会宮本恒靖会長から寄せられたコメントをご紹介。「全国高等学校サッカー選手権大会