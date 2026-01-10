本日1月10日（土）よる7時〜8時54分 日本テレビ系にて「歌唱王 〜第13回大会 全日本歌唱力選手権〜」を放送。2013年に誕生し今回で13回目を迎える「歌唱王」。日本一の歌声を決める当大会では、これまでも多くのスターが誕生してきた。2015年に出場した木下晴香さんは、実写映画「アラジン」のジャスミン役の声優を担当。2018年に出場した清水美依紗さんは、映画「ウィキッド」でグリンダ役の声優を担当。さらに、X JAPANのYOSHIKI