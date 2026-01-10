今年最初の3連休は、今季最強の寒気が流れ込み、冬の嵐になるでしょう。きょうは日本海を前線を伴った低気圧が急速に発達しながら進みます。等圧線がぐるぐる巻きで、全国的に南風が強まり、沿岸部を中心に交通機関が乱れるほどの暴風が吹き荒れるおそれがあります。あすには日本付近は強い冬型の気圧配置になり、列島には8本の等圧線がかかります。これだけ強い冬型の気圧配置だと、過去には記録的な大雪や猛吹雪で被害がでたこと