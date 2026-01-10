松田龍平が主演するドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第1話が9日に放送。独特の世界観に「目が離せなくなってました」「癒し」などの反響が集まっている。【写真】ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』第1話洋輔（松田龍平）が発明したドンソク2号本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小