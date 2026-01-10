昨年３月末をもって解散した「ＫＡＴ―ＴＵＮ」のメンバーで、俳優で歌手・亀梨和也（３９）の姿に衝撃が走った。８日放送のフジテレビ系「ドリフに大挑戦馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたＳＰ」（午後７時）に出演し、ザ・ドリフターズ風のコントに挑戦した亀梨。「どっちにつくんだ？」と題したコントではタレント・劇団ひとりと声優で俳優の津田健次郎が演じる「兄貴」の子分のチンピラ役。かつらとコミカルな動き