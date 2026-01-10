お互い専業主婦の仲良しママ友。彼女が始めたあることをきっかけに、2人の間に見えない壁が出来てしまいました。筆者の知人から聞いたお話です。 専業主婦の私 私は専業主婦をしている40代の主婦です。子どもの幼稚園が一緒だったことをきっかけに、仲良くなったママ友C子がいました。 C子は私より7歳年下でしたが、不思議と気が合い、よく一緒にランチに行ってはお互いの悩みを語り合っていました。気心が知れており、「C子