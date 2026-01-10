ナショナルズが９日（日本時間１０日）日本ハム入りと合意したと米メディアから報じられていたサウリン・ラオ投手の契約解除を正式発表。日本ハム入りが濃厚になってきた。マイク・ロドリゲス氏が１２月１９日に自らのＸで、１年契約で合意したと伝えていた。それによると１年契約で２０２７年には球団オプションが付帯しており、最大３００万ドル（約４億６５００万円）になるという。２６歳のラオはドミニカ共和国出身。