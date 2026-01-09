「環境に配慮したいが、具体的に何をすれば良いのか」。多くの企業が抱えるこの問いに対し、日本カルミックは社用車への電気自動車（EV）「N-VAN e:」試験導入という具体的なアクションで応えています。この取り組みは、単なる車両の置き換えに留まらず、企業の長期的なビジョンと環境への真摯なコミットメントを示す重要な一歩です。あなたの会社の環境戦略にも役立つ視点が見つかるかもしれません。 企業に求められる環境責任と