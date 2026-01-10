豊臣秀吉が木下藤吉郎だった時代から仕えていた料理人・大角与左衛門（おおすみよざえもん）。大坂夏の陣で大坂城の台所を焼き、それが徳川家の勝利を決定づけたとされる重要人物だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）木下昌輝『豊臣家の包丁人』（文藝春秋）「大河ドラマ『真田丸』に彼が登場した時はフィクション上の人物だと思ったんです。でも実在の人物だと知って、この人物を主人公にしたら料理のことも書けるのではな