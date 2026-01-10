〈極限での師弟の相剋を描くデビュー作…住田祐『白鷺立つ』〉から続く2026年1月14日、都内にて第174回直木三十五賞の選考会が開かれる。作家・大門剛明氏の候補作『神都の証人』（講談社）について話を聞いた。（全5作の3作目）大門剛明氏©ホンゴユウジ戦中から令和まで。冤罪との長き戦い伊勢神宮を擁し“神都”と称される土地で昭和十八年に起きた一家惨殺事件。犯人として逮捕された喜介には幼い一人娘・波子がいた