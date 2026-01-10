〈《女子高校生コンクリ事件》「顔が変形するほど殴り」「抵抗する彼女を何度も強姦…」準主犯格Bの母親が明かした、「足立区の学習院」と言われたエリート校に進学した過去〉から続く史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。たった7日間しかなかった昭和64年（1989年）1月に被害者のX子さんは命を落とした。【衝撃画像】「自分に科される刑はなんだろう」準主犯格Bから著者に届いた直筆の手