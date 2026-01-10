警察庁では2026年1月、経済安全保障を巡る横浜市の精密機械メーカー「大川原化工機」の冤罪事件で謝罪会見を開いた迫田裕治警視総監（平成3年、警察庁入庁）が退任し、後任に森元良幸官房長（同）が充てられる見通しとなった。【画像】前警察庁長官の露木康浩氏は高市内閣の官房副長官に就任2025年1月に就任した楠芳伸長官（元年）の後任に事実上決まっている太刀川浩一次長（3年）と、長官・総監の“両横綱ポスト”を平成3年