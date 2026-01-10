高市首相の台湾有事をめぐる発言をめぐり、中国政府がレアアースの日本向けの輸出を制限し始めたと、アメリカメディアが報じました。アメリカの有力紙、ウォール・ストリート・ジャーナルは8日、中国の輸出業者2社の話として、中国政府がレアアースやレアアース磁石の日本向けの輸出を制限し始めたと報じました。中国商務省は6日、軍民両用品の日本への輸出を禁止すると発表していて、「その後数日のうちに制限し始めた」というこ