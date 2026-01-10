大西洋とカリブ海で同日にタンカーを拿捕アメリカ軍は2026年1月7日、大西洋でロシア船籍のタンカー「M/V ベラ1」を拿捕したと発表しました。【動画】ヘリコプターで素早く乗り込み！ これが、タンカー拿捕の瞬間ですアメリカ欧州軍は、この拿捕について「同船はアメリカの制裁に違反してイラン産原油を輸送していた」と説明し、「米連邦裁判所が発付した令状に基づき、北大西洋で押収された」と述べています。同船はアイスラン