日本航空（JAL）グループは、冬型の気圧配置による悪天候影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。1月9日午後10時現在、特別対応を実施するのは、10日に根室中標津、10日午後に釧路・帯広、11日に利尻・根室中標津・函館・奥尻・青森・秋田、10日から11日に小松・隠岐・出雲、10日午後から11日に新潟・但馬を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。変