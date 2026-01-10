「K-POPの歌詞の意味がわかるようになりたい」「あのアイドルが話していることを、字幕なしで理解したい！」「韓国旅行で、少し言葉が読めたり話せたりしたら楽しいだろうな」そんな気持ちから韓国語の勉強を始めたものの、韓国語の文字でつまずいて挫折してしまった――そんな「韓国語やってみたいけど、なかなか勉強進めるのって難しいよね」と思っている人におすすめなのが『ゼロからわかる！ 楽しく続けられる！ 韓国語1年生』