村上らを擁するホワイトソックスは新シーズンで巻き返せるだろうか(C)Getty Images現地時間1月8日、米スポーツ専門局『ESPN』は、「真冬のMLBパワーランキング：2026年における全チームの現在地」と題した記事を掲載。同局に所属する記者たちがランキングを作成し、その中でホワイトソックスは、全30球団中28位に位置づけられた。【動画】村上宗隆が入団会見で英語のスピーチ！靴下を取り出す場面も21年にア・リーグ中地区を制