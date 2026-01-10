北海道・富良野警察署は2026年1月10日、埼玉県さいたま市に住む男（57）を殺人未遂の疑いで逮捕したと発表しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは埼玉県さいたま市の増田和宏容疑者（57）です。増田容疑者は2026年1月3日、北海道上富良野町にある弟の自宅に侵入し、女性（49）の頭を持っていた鈍器のようなもので数回殴り殺害しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、女性は増田容疑者の弟の妻で当時、頭から出血