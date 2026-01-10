米国内でのサッカーと野球の立ち位置が話題となった(C)Getty Images“野球の本場”とされるアメリカのスポーツ界に、ちょっとした変化が生じている。それを物語ったのが、あるデータだ。米スポーツ専門局『FOX Sports』は、同国内の人気スポーツランキングにおいて、サッカーが野球を抜き、3番人気になったと伝えた。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るこれまでの常識を覆すような結果と言えよ