バスから降りるとき、小銭が足りない。両替もできない。困った！【プレイリスト】音声で聞く体験談ある日、別々のバスに乗っていた母と娘が、こんな経験をしたうえ、なんと結末も同じでした。ただし、それぞれ異なる立場で。＜まきこさん（大阪府・60代女性）からのおたより＞もう30年位前の話です。結婚して実家を離れた私と母は、あるホールでのイベントを見るために、それぞれの家から別々の路線バスで会場に向かうことになりま