アメリカのトランプ大統領は、来月5日に期限を迎えるロシアとの核軍縮合意「新戦略兵器削減条約」について失効を容認する考えを示しました。新START＝新戦略兵器削減条約は、アメリカとロシアの間に残る唯一の核軍縮合意で、来月5日に期限を迎えます。これについてトランプ大統領は、7日に行われたニューヨーク・タイムズのインタビューで「失効するならそれでいい」と述べました。そのうえで「より良い合意を結べばいい」とも話し