【ワシントン＝木瀬武】９日のニューヨーク外国為替市場では円安・ドル高が進み、対ドルの円相場は一時、１ドル＝１５８円台に下落した。２０２５年１月以来、約１年ぶりの円安水準となる。高市首相が通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったと伝える読売新聞の報道を受けて、円を売ってドルを買う動きが活発になった。市場では、高い支持率を背景に与党が衆院選で勝利すれば、高市氏が掲げる積極財政が一段と進むとの見方