広島の堂林翔太内野手（３４）が９日、会沢翼捕手（３７）とともに鹿児島市の烏帽子山最福寺で１０年連続１０回目の護摩行に臨んだ。不退転の決意で迎えるプロ１７年目のシーズンを前に荒行で心を整え、勝利への強い思いを言葉にした。逆襲へ、役目は関係なく、１軍で戦力になることを誓った。火柱が勢いを増していく。読経は絶叫に近いものへ、表情は引き締まったものから鬼気迫るものへと変わっていった。最大で高さ２・５メ