人気落語家立川志らくさんの弟子、立川こしらさんによる落語会が2月15日午後2時から、大分県日田市豆田町の長福寺で開かれる。こしらさんの後援会大分支部の主催で、県内では初めての開催となる。1996年に志らくさんに弟子入りして、2012年に真打ち昇進。芸風だけでなく生き方も型にとらわれない落語家として知られ、全国でファンの集いを開き、海外公演にも取り組む。定員60人で、入場料は大人前売り2500円。当日に席があれ