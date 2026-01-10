大分県内は9日朝にかけて、今季一番の冷え込みとなった。寒気の流れ込みや放射冷却の影響で、最低気温は15観測地点のうち11地点で氷点下となり、7地点で今季最低を記録した。氷点下5・3度を観測した日田市では、亀山公園の芝生にびっしりと霜が降りていた。各地の最低気温は、由布市が氷点下7・5度、竹田市が同7・2度、玖珠町が同4・9度、大分市が同0・7度など。大分地方気象台によると、寒さはいったん緩むが、11日は県南部