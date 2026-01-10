サッカーJ2の大分トリニータは8日、2月開幕の新シーズンを前に、大分県別府市の八幡竈門（かまど）神社で必勝祈願を行った。他チームで過去3度のJ1昇格を果たした「昇格請負人」の四方田修平監督を迎えた新たな船出。選手、スタッフら約60人が、再びリーグ最高峰の舞台に戻るための基盤づくりへ、決意を新たにした。Jリーグがこれまでの春秋制から秋春制に変わるのに合わせ、新シーズンは特別大会「百年構想リーグ」として2月