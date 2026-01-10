熊本市交通局は6日、市電の運行中に運転士が走行を制御するコントローラー（制御器）周辺から火花と煙が発生するトラブルがあったと明らかにした。乗客8人と運転士にけがはなかった。トラブルは1日午後3時過ぎ、同市東区の動植物園入口電停で起きた。上り電車の運転士が出発しようと制御器を操作、異音を感じたため元に戻し停止したところ、制御器内部で火花が発生。火柱と煙が隙間から出て、数秒で収まった。乗客はすぐに降車