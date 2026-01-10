波佐見高美術・工芸科の第10回卒業制作展が9日、長崎県佐世保市博物館島瀬美術センターで始まった。卒業生15人が3年間に手がけた作品から厳選した陶芸、デッサン、ポスター、油彩など約160点を展示している。同科は2014年4月に開設された県内公立高で唯一の美術系専門学科。生徒は造形表現や美術史を専門に学ぶ。今春に卒業する10期生は大学や専門学校、陶磁器関連企業などへ進む。制作展のテーマは全員で話し合って決めてお