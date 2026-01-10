長崎県知事選（22日告示、2月8日投開票）を前に、長崎市選挙管理委員会は9日、候補者のポスター掲示板の設置を始めた。同時期にある県議選補欠選挙の分を含め、20日までに計748カ所に据え付ける。同市宝町の宝町公園では、委託業者が縦0・9メートル、横1・8メートルの掲示板を取り付けた。立ち会った市選管の西原政彦事務局長は「将来を託す代表者を選ぶ大事な選挙。主張をポスターなどで確認し、投票に行ってほしい」と呼びか