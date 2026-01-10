熊本県は8日、国の経済対策を受け、熊本都市圏の渋滞・交通アクセス改善や防災・減災推進などに充てる総額504億8600万円の本年度一般会計補正予算案を発表した。15日開会予定の県議会臨時会に提案する。年4回の定例会に合わせない形の補正予算で臨時会を招集し、議決を得るのは新型コロナウイルス関連の2021年5月以来。予算化によって、できる限り速やかな事業着手を目指すための措置という。渋滞、交通アクセス対策では、菊