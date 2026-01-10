佐賀県は9日、直近1週間（昨年12月29日〜1月4日）で県内22の定点医療機関から報告があったインフルエンザの感染者数が235人だったと発表した。1医療機関当たりの感染者数は10・6人。前週の感染者数は24機関から957人が報告されていた。新型コロナウイルスの感染者数は4人。前週は24機関から7人が報告された。伝染性紅斑（リンゴ病）は県内10カ所の定点医療機関からの報告数がゼロとなり、昨年8月から22週間発出されていた流行