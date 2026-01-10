吉野ケ里歴史公園（吉野ケ里町、佐賀県神埼市）は11日午後1時半から、公園内の「弥生くらし館」で、弥生時代の大規模環壕（かんごう）集落で知られる吉野ケ里遺跡について学ぶ歴史講座を開く。参加無料。2025年度中に全6回の講座を予定しており、今回が5回目。「吉野ケ里とヤマト政権」と題し、歴史専門員の小林昭彦氏が講演。弥生時代後期に全盛期を迎えた同遺跡が、同時代末期には環濠が埋没し、南内郭付近の丘陵部に前方後