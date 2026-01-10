佐賀県は6月、海に流れるプラスチックごみに関する体験型の情報発信拠点「世界海洋プラスチックプランニングセンター」を唐津市に開設する。海洋プラスチックごみは世界中で、年間に200万トン前後が川から海に流れているとされ、その解決は喫緊の課題。県によると海洋プラスチックに特化した啓発施設は世界でも珍しいという。海流などの影響で漂着しやすい九州北部から、地球規模のテーマを国内外に問いかける。海洋プラスチッ