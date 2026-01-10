ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が9日、鹿児島・徳之島での自主トレを公開し、3年ぶりの全試合出場と5度目となる最高出塁率のタイトル奪取を誓った。ここ2年、無念の故障離脱を繰り返す男は「143試合出るのがレギュラー。しっかり出て最高出塁率をもう一回取りたい」と強い意気込みを示した。一昨年は右足首痛に苦しみ、昨年は脇腹痛や腰痛などで75試合出場に終わった。それでも小久保監督からは今季唯一のレギュラーに挙