刑事裁判をやり直す手続きを定めた再審法（刑事訴訟法の再審規定）を改正しなければならない。その目的は、冤罪（えんざい）被害者を速やかに救済するためにほかならない。大崎事件の弁護団が5度目となる再審請求を鹿児島地裁に申し立てた。法改正の原点に立ち返る契機としたい。鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった大崎事件で、原口アヤ子さん（98）は殺人罪などで服役した。逮捕から47年間、一貫して潔白を訴