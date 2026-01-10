大分県の九重町消防団（藤原勇一団長）は8日、出初め式に当たる新年の特別点検を同町粟野の粟野河原運動公園で行った。12分団、約200人が参加した。厳しい冷え込みの中、服装や機械器具の点検やポンプ車の操作訓練などを実施。会場横を流れる玖珠川に向けて、ポンプ車で一斉に放水した。永年勤続者や無火災地区の表彰もあった。日野康志町長は点検の講評で、昨年発生した大分市佐賀関の大火や全国各地の山林火災で、消防団が