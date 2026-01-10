ベネズエラの石油取引に関連し、アメリカ軍は9日、カリブ海で新たに石油タンカーをだ捕しました。ベネズエラに関連するタンカーのだ捕は、5隻目ということです。アメリカ軍は9日未明、カリブ海で新たに制裁対象の石油タンカーをだ捕したと発表しました。公開された映像では、ヘリコプターから兵士が次々とタンカーに降下する様子などが確認できます。国土安全保障省は、だ捕したタンカーはベネズエラに関連する「幽霊船団」の一隻