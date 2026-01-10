【ジュネーブ共同】スイス南部バレー州クランモンタナのバーで40人が犠牲となった火災で、スイス政府が「追悼の日」と定めた9日、同州マルティニーで追悼式典が営まれた。人々が黙とうをささげる中、教会の鐘が全土で一斉に鳴らされるなど、国中が悲しみに包まれた。火災では116人が負傷。死傷者の大半は10〜20代の若者で、フランスやイタリアなどの出身者も含まれていた。式典には遺族のほか、スイスのパルムラン大統領、フラ