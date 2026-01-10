J3福島ユナイテッドFCへ期限付きで移籍が決まったサッカー元日本代表の三浦知良選手(58)が入団会見を行い、オファーの経緯を明かしました。三浦選手は福島の小山代表取締役CEOとは3年前に知り合い、連絡先を交換していたものの、3年間お互い連絡をしていなかったと話し、「10月の下旬だったと思うんですけど、ショートメールが届いていて、『福島ユナイテッドでプレーしてもらえないか』という文面があった」と話しました。しかし