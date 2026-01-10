米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のインテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）が、一風変わったお気に入りのアルコール飲料を明かし、話題となっている。英国メディア「デーリー・メール」によると、メッシはアルゼンチンの人気ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ルズＴＶ」のインタビューに応じた。クラブ初のＭＬＳカップ優勝に２アシストの形で貢献したスターは、その瞬間を「美しく感動的」とたたえ