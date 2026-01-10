カーリング女子で２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスでサードを務める小野寺佳歩の?パワー?は右肩上がりだ。昨年１２月の世界最終予選は腰痛の影響で２試合欠場。「どこか痛くなる時は腰を痛めがち」と分析し、体幹トレーニングはもちろん、バレエストレッチなどで体をほぐしている。９日のオンライン取材で「デリバリーの安定性が増して、パフォーマンスも増した。取り入れて正解だった」とメリットを口に