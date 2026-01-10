?お騒がせ女子プロレスラー?ことウナギ・サヤカ（３９）が、アジャコング（５５）に宣戦布告だ。昨年８月から７か月連続で自主興行を開催するウナギは、第６弾となった９日新宿大会で、１２日に現役を引退する世羅りさとシングルで激突。最後はウナギが世羅に羅紗鋏を決められ、３カウントを献上した。昨年２月、後楽園での里村明衣子とのワンマッチを皮切りに「７番勝負」と名付けシングルマッチを敢行。里村の他に５人の引退