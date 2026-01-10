NY原油先物2 月限（WTI）（終値） 1バレル＝59.12（+1.36+2.35%） ニューヨーク原油は続伸。昨年末から続くイランでの反体制の抗議行動がさらに激化していることに加えて、米国がこの日さらにカリブ海でタンカーを拿捕して、これで５カーゴ目となったことで買い意欲が強まった。また米株高となり、過去最高値水準にあるダウ平均株価が５万ドル台乗せを射程にしてきたことも好感された。チャー