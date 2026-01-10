「愛子天皇」誕生を切望――。過熱する世論を前に、高市早苗首相（64）が難しいかじ取りを迫られている。一方で、女性天皇容認を巡る議論のタイムリミットは、刻一刻と近づきつつあるのだ。＊＊＊【写真を見る】まさかの「カメラ目線」で…小室眞子さんが見せた“意外な表情”「2026年は皇室にとって、非常に大きな意味を持つ一年となります。“愛子さま人気”はもはや一過性のブームではなく、大きなうねりの兆しすら見せ始め