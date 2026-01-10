今年のドラフト1位候補の目玉である、山梨学院高校の菰田陽生（2年）が、山梨県甲府市の酒折宮へ初詣に訪れ、今年の活躍を誓った。「大谷翔平選手を目標に頑張っています」と話す身長194センチの菰田。投手として最速152キロ、さらにバッターとしては高校通算32本塁打を放ち、投打“二刀流”として活躍し続け、 日本だけではなくメジャースカウトも注目する逸材だ。千葉県出身の菰田は普段学校の寮で生活。年末年始は「家でゆっく